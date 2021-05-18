【本報訊】百度截至3月底止首季收入為281.34億元（人民幣．下同），按年增25%；經調整淨利潤（非美國通用會計準則）為42.97億元，按年升39%，兩者均勝市場預期。昨美股早段升逾3%，報195.3美元，其後升幅收窄。

網易派息0.06美元

百度核心業務收入為204.83億元，按年增長34%；在線營銷收入為163億元，按年增長27%；非營銷收入為42億元，按年增長70%，主要受雲服務等推動。智能駕駛方面，支持信息娛樂的小度車載OS已安裝至逾150萬輛新汽車內，首輛完全無人駕駛車Apollo Go於2022年北京冬季奧運會場館首鋼園區可供使用。百度預計，未計及收購YY直播的潛在貢獻，第二季度收入將介乎297億至325億元之間，按年增長14%至25%。

百度昨日美股開市前升逾3%，但「女股神」Cathie Wood於前日已悉數沽清持股，以「斬倉日」收市價208.61美元計，百度累跌9.3%。

另外，網易（9999）公佈，至3月底止首季收入為205億元，按年升20.2%。歸屬於公司股東的淨利潤為44.39億元，按年升25%，而非公認會計準則下，淨利潤為50.8億元，按年升20.5%，派季度股息0.06美元。網易首席執行官兼董事丁磊指，本季在線遊戲服務淨收入上升，得益於旗艦遊戲仍保持旺盛的生命力，同時不斷推出各種新遊戲，令產品更豐富。