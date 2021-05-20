貝殼發佈訃告，公司創始人兼董事長左暉，因疾病意外惡化於今日去世，終年50歲。

訃告中提到：「今天萬分難過，貝殼創始人、董事長左暉因病離開了我們。貝殼失去了一位奠定我們事業和使命的創始者，居住產業失去了一位始終在探索和創新的引領者。從鏈家到貝殼，極其有幸和左暉一起共事，一起奮鬥拼搏，一起推動行業進步的我們，失去了一位親密的伙伴和智慧的師長。左暉曾經講過：我們這個時代企業經營者的宿命，就是要去幹煙花背後的真正提升基礎服務品質的苦活、累活。」

董事會將就公司治理和相關事宜作適當安排，並在兩周內發佈公告。消息導致貝殼在美股開市前跌11.4%，報44.49美元。

今年4月，福布斯公佈全球富豪榜，左暉以155億美元財富列第128名。而上周公佈的「2021新財富500富人榜」，依靠貝殼的成功上市以及市值穩定增長，左暉以2,220.3億元人民幣列第8位，超越碧桂園（2007）楊惠妍，成中國地產行業新任首富，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲排第7；小米（1810）創辦人雷軍排第10。

左暉畢業於北京大學工商管理碩士，曾任鏈家董事長、中國房地產估價師與房地產經紀人學會副會長、北京市房地產中介行業協會副會長、全聯房地產商會副會長。

左暉1992年大學畢業後，曾賣過電腦、軟件，後來和人合夥賣保險；至1998因中國福利分房取消，房地產徹底市場化，租房和二手房買賣開始普及，自此涉足房產業。2001年開設房產中間公司鏈家，積極發展「房源打假」，發現假房源就賠償，2017年，獲融創中國（1918）孫宏斌入股26億元人民幣。

左暉成立鏈家網及「貝殼找房」，專營網上找新盤、二手盤、租樓、長租公寓、裝修、金融業務等。獲騰訊（700）及軟銀投資，去年貝殼於美股掛牌，現時公司市值達4,646億港元。

施永青：顛覆地產代理市場

中原地產創辦人施永青曾形容，貝殼是用互聯網概念，顛覆性的改造了地產代理市場，加上其在市場上不斷集資，如早期的風險投資及到美國上市，令貝殼可以燒錢大打規模戰和價格戰，用承擔虧損的能力排斥對手。

他又曾指中原未有加盟貝殼平台，「無得做一哥，但內地仲有4萬多經紀，遍佈30多個城市。一手市場有一定市佔率，二手市場明顯同佢有距離，個別城市已經無得爭，只能在內地先搵生存空間，唔死得先，再搵機會搵佢弱點。」施永青旗下「C基金」亦有投資貝殼。

有內地網民對左暉離世表示震驚，留言指「奮鬥努力一輩子，錢賺到了沒命花」、「貝殼確實做了很多開創性的工作，真房源，樓盤字典，很多工作做到行業前面！真是天妒英才，沉痛哀悼！」、「現在的工作壓力真的會壓出很多病，可怕」。

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