【本報訊】比亞迪（1211）昨舉行第100萬輛新能源汽車下線儀式，由已故賭王何鴻燊之子何猷君成為車主；董事長王傳福同時宣佈，比亞迪乘用車將進軍歐洲，首站選址挪威。對於電動車競爭日趨激烈，星展銀行（香港）中國內地汽車行業分析師梅少琼接受本報專訪時表示，「以量取勝」將成關鍵。中資車企欲撼「一哥」特拉斯（Tesla），她認為中資車企仍以中國市場為主，「佢哋好新，最終邊個會跑贏，現時言之尚早」。

惟她看好吉利（175）、長汽（2333）等傳統汽車公司在電動車的增長潛力，「傳統車廠不一定被淘汰，只是不再做燃油車。而內地汽車市場大，不會由單一車廠食晒」，傳統車廠跟隨行業趨勢轉型，爆發力較大。

內地監管料趨嚴謹

官媒新華社3月底曾批評新能源車行業為「泡沫操作」，令市場憂慮內地對行業的監管態度。她表示，政府對電動車的監管將較嚴謹，皆因產能規模龐大之下，公司要投入很多資金及資源，「政府不會想見到變成一個泡沫」，「如果廠房的產量太低，對整個經濟或金融市場都會有影響」。

中國市場去年售出破紀錄130萬輛電動車，佔全球電動車銷量約40%。對於新款電動車浪接浪，梅少琼多次強調銷量的重要性，「若然銷售量上不到來，就算有幾勁的技術，公司都是賺不到錢」。她以Tesla為例，過去幾年也是不斷谷銷售，「去到某個breakeven（收支平衡）的時候，未必咁快賺到錢，但至少現金流會好靚」。

過去一年電動車的發展因疫情而滯後，她認為今年應會恢復至較健康的狀態，料內地電動車銷量或有三成增長。