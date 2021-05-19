【本報訊】特斯拉（Tesla）近期似乎「屋漏兼逢連夜雨」，除了所持比特幣（Bitcoin）受創辦人馬斯克（Elon Musk）言論及中國當局全面封殺消息的影響價值大減之外，上月內地銷售亦受到剎車失靈的影響，銷售急跌。

內地銷售跌65%

據虛擬幣交易所幣安報價顯示，昨日比特幣低見3萬美元，跌幅超過三成，令特斯拉手持的比特幣大幅縮水。翻查資料，特斯拉2月8日披露，1月時購入約15億美元（約117億元）比特幣，當時價格在28,130至41,950美元之間，取當中平均價為35,040美元，並以歷史高位64,854美元計算，當時價值約27.76億美元（約216億元）；以昨日低位計算，價值僅12.84億美元（約100億元），較高峯期縮水約116億元。

中國汽車工業信息網數據公佈4月份銷售數據，特斯拉上月獲發行車證數量為11,949架，按月下降65%。當月，上海車展發生女車主抗議「剎車失靈」事件，並對其銷情影響嚴重。有網友於本網指「抵佢死，侵侵要美企搬返美國，你偏偏仲要去送羊入虎口，自作孽不可活！」特斯拉昨開市跌約4.6%，暫報551.58美元；其股價由年初至今已下跌約22%。