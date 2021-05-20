一代「舖王」鄧成波（波叔）上周辭世，身前頻頻拋售物業套現，包括上月與金朝陽（878）訂立股份交換協議，其中鄧氏家族售出涉額約1.35億元項目。

金朝陽最新發公告指，董事會知悉鄧鄧成波於上周辭世，惟相關交易未及完成，目前正就此事尋求法律意見，該等交易可能會、或可能不會繼續進行；集團將於適當時候再作公告。

陞域集團發言人回覆傳媒查詢時指，雙方正在積極洽商解決方案，相信交易會於不久將來完成。

資料顯示，金朝陽上月底發公告指，旗下兩間全資附屬公司Able Best及麗旺，分別與鄧成波及其公司Ace Baron訂立股份交換協議。其中Able Best及麗旺將向鄧成波購入MH股份，包括貸款及旗下葵涌南華冷房工業大廈物業等，作價達1.35億元。

至於鄧成波一方則以7,000萬元，買入Able Best所持的YG股份，包括貸款及九龍城衙前塱道大華樓的10伙住宅單位。

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