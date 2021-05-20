上星期林鄭月娥提到要讓中港兩地公務員互換「掛職」，增加香港公務員對大陸的了解。所謂「掛職」，係大陸官場術語，意思就是讓官員離鄉別井到其他地方工作鍛鍊，情況就有點如文革時期的「上山下鄉」。當年「上山下鄉」帶有政治目的，主要就是將毛澤東嫌棄的失控紅衛兵和失業人士送到山旯旮的地方，遠離政治核心，好讓他們不會對政權產生任何威脅和麻煩。而林鄭現時提出中港掛職，其目的不言而喻。

講到將香港人送上大陸工作，商業世界其實早就有這一套。以會計界為例，「香港Big 4」近一兩年就陸續在大陸成立分部，將部分香港僱員送到大陸長駐工作。大家要留意，這個Big4「香港駐大陸分部」，與原本已存在的「大陸Big4」是兩個梯隊：「香港駐大陸分部」主要仍為香港Big4工作，薪酬架構亦獨立於「大陸Big4」，只不過是工作地點變了而已，其目的主要是保住「香港Big4」於大陸的生意，避免被「大陸Big4」完全呑食。

對香港人來說，這種「掛職」是一個警號，因為到送港人到大陸工作只是整個計劃的第一步，最終目的是用大陸人完全取代香港。公務員體系的後續發展大家心裏有數，而商界的考慮，自然就是將港人當成開荒牛，將香港的運作模式複製到大陸後，就陸續請當地人取代港人，那「香港駐大陸分部」既可將生意保留在香港公司名下，但成本就跟隨大陸低了一截。所以如果公司有「掛職」現象，就代表此公司的香港僱員「前途似咁」，長遠而言只會被大陸人代替。

神仙丁

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