卓悅控股（653）去年獲紫荊黨創辦人陳健文接手後，落重本大搞電商、力谷直播帶貨，但有批發商向本報投訴，已被卓悅拖欠貨款超過一年，質疑是陳故意忽視小商家，又批評卓悅的電商轉型正放棄香港市場。卓悅今早發公告回應，強調集團的本地零售及電商業務將雙線發展，亦正積極打造本地新零售店。

卓悅澄清將資源集中發展中國電商、放棄香港市場的說法，指集團已於去年8月開設新零售體驗店「Bonjour Life O2O」，利用大數據等新技術，實現線上線下商業融合。新零售店革新了傳統的營銷模式，集團利用社交渠道進行銷售，提高銷售便利性和營運效率。同時，今年亦構建「香港貓HKMALL」購物平台，助香港品牌及企業推廣業務至中國內地、東南亞、歐美等地，目前產品能銷往34個國家，共44個渠道平台，接觸超過30億人口。

該集團表示，除化粧品外，正全面引入更多生活百貨、健康產品及小家電等，以多元產品組合為客戶帶來「Beauty, Health, Beautiful Life」的體驗。

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