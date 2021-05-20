環境、社會及管治（ESG）投資日漸盛行，惟市場上基金「漂綠」（Greenwashing）情況依在。CFA協會就投資產品的ESG披露準則發表意見徵詢稿，以提高附有 ESG 相關特性投資產品之透明度及比較性，有關標準屬自願性，初稿將於今年11月發表。

CFA 協會亞太區行業倡導總經理梁家恩表示，監管機構將ESG披露標準由上市公司推至投資產品及基金經理，惟市場上的ESG標準繁多，亦非可適用於所有類別的基金。

徵詢稿對投資產品策略的8項因素作出披露規定及建議，包括投資目標、投資基準、ESG資訊來源及類型、ESG 剔除項目、有關財務分析及估值的 ESG 資訊、投資組合層面的 ESG 標準及特性、達致影響目標的過程，及盡責管理。

梁家恩表示，CFA協會ESG披露準則與其他準則最大的分別在於它適用於全球市場任何類型的投資工具、資產類別以及 ESG策略。

目前，香港擬在2025年全面落實及執行氣候相關財務披露工作小組（TCFD）要求的氣候相關財務披露。而歐盟發展較為成熟，於今年3月全面落實「永續金融披露規範」（SFDR），將基金分為「深綠基金」、「淺綠基金」，及「灰色基金」類別。

徵詢稿由技術委員會協助下撰寫，委員會由18名具備ESG專業知識的國際志願人士組成，當中包括資產所有者、基金經理、投資顧問或服務供應商。CFA 協會正尋求更廣泛的投資業界意見，協助制訂將於今年11月發表投資產 ESG披露準則的最終版本。

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