昨日雖然是佛誕假期，金融市場卻風起雲湧。

內地政府再次出招嚴打虛擬貨幣，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會，三協會聯合發佈，從今起金融機構、支付機構，不可以開展與虛擬貨幣相關業務，不可用作產品及服務定價，不可直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

早在兩星期前，筆者在報章專欄及《Finance事Up》 YouTube頻道，多番批評虛擬貨幣挖掘，因為會耗費大量石化燃料，好像YOLO「教主」Elon Musk推電動車，一邊吹噓虛擬貨幣，實在是不道德。說時遲，那時快，Elon Musk又轉口風兼彈弓手，稱不再接受Bitcoin買車。筆者上周五再作警告，強調個別虛擬貨幣已達爆破邊緣，特別是耗費大量電力挖掘以Proof of work方式挖掘的虛擬貨幣。

昨日虛擬貨幣市場，出現了前所未有大跌市，市值最龐大的Bitcoin和Ethereum，甚至Elon Musk大肆吹噓後，又說是騙局的Dogecoin，跌幅一度高達3至4成，雖然暴跌後低位顯著反彈，但反彈過後卻再度回落，跌幅仍有接近2成至3成。

那麼對股票市場的衝擊呢？這個相信是大家最為關心的問題，因為即使沒有參與虛擬貨幣投機炒賣，同樣可能誤中副車。

首先要遠離的股份當然是Tesla，先撇除貴到「冇人有」估值，其次就是15美元真金白銀買入的Bitcoin，由於所謂的虛擬貨幣，並不是真正的貨幣，從會計角度而言，只會是視為Intangible Asset無形資產，若果相關虛擬貨幣價格下跌，就會變成Impairment Lost減值損失。不太明白？實在合情合理，因為這是《Finance事Up》投資課程星級班，要講上一小時的內容，哈哈。

還有哪些股份要避開？當然就是那些虛擬貨幣交易平台概念股，不說別的，上市不足兩個月的Coinbase，昨日再創上市新低，雖然比即市低位反彈不少，收市後時段又再跌過？

那麼有甚麼股份可以留意？恒生指數公司即將宣佈季度檢討結果，個人認為比亞迪（1211）和京東集團（9618），絕對有機會問鼎藍籌寶座，後者季度業績表現亦不俗。此外，還有一眾醫藥相關股，因為改革後的恆指，會分成7個分類，每個分類亦不只一個行業，例如電訊會加上公用股，由於醫藥股的比重會大幅增加，相信未來醫藥行業成份股將會有所增加。最後，Tesla下跌會影響比亞迪？當然不會，昨日比亞迪A股升近停板，今日高開實在理所當然。

筆者持有比亞迪（1211）

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

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