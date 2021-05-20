急需復飛的國泰（293）向員工表示，很快無法為未接種疫苗的機組人員安排出勤，又指可能會將接種疫苗作為繼續員工聘用條件，直言「可能急須作出決策」。

國泰內部信指出，越來越清晰見到，完成接種疫苗是機組人員出勤的前提，雖然明白員工需按自行情況決定，目前公司不會隨便將接種疫苗列為員工繼續聘用的條件，但考慮到需要時間來聘用和培訓全面打疫苗的員工執勤，「可能急須作出這個決策」，再次呼籲機組人員打疫苗。

信中透露，目前已有3,500名機艙服務員開始接種疫苗，其中2,000人已完成接種兩劑，雖然高過香港接種率，但仍然不及公司機艙服務員總數的一半。信件又指出，按現時營運模式，不久後將無法持續對未打疫苗的機組人員編更。

國泰日前公佈，有約80%駐港機師及約40%駐港機艙服務員，預約接種疫苗或已接種疫苗。而至今已為出勤的機組人員檢疫2.8萬次，當中並無陽性結果。

國泰：打疫苗料成國際航空條件

國泰回覆指，完成接種疫苗料成為國際航班執勤其中一項先決條件，而將此套用在駐港機組人員繼續執勤的要求，這趨勢越來越明顯。該公司指，雖然應對常變的隔離和檢測要求的執勤模式仍然在運作中，但從員工健康及執勤更表安排而言，卻是不可持續。

該公司表示，明白是否打疫苗最終是個人決定，但「必須讓選乘國泰航班的乘客安心出行」，本身從事服務業，有責任對保障員工和顧客的安全和健康。

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