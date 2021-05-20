因應疫情的貨幣大寬鬆時代或將近尾聲，美聯儲4月會議紀錄顯示，部份委員希望開始計劃縮減債券購買計劃的規模。

幾個美聯儲委員本周表示，央行正在密切關注經濟發展，並將準備在必要時調整政策。其中聖路易斯聯儲主席James Bullard周三表示，「一旦我們開始在公共衞生方面感到舒服，即疫情基本上已成過去，而且不會以某種令人驚訝的方式來臨時，那我認為我們可以談論調整貨幣政策」，他補充，「我認為我們還未到達那地步，但看起來正在接近。」亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic亦發表類似言論，指監測經濟和政策反應方面，必須非常靈活。

從周三公佈的央行4月底的政策會議紀錄顯示，委員普遍認為有必要繼續以近零利率和債券購買來支持經濟，但也首次暗示，可能很快開始討論放緩購買國債和抵押貸款債券的步伐。目前每月購買總額至少為1,200億美元。紀錄指如果經濟繼續朝著委員會的目標快速發展，那在未來舉行的會議上，開始討論調整資產購買步伐的計劃可能是合適的。

美國10年期國債孳息率昨日一度高見1.68厘，最新回落至1.663厘。

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