新世界（017）與港鐵（066）合作發展的港鐵大圍站柏傲莊壓軸一期將於短期內推售，項目基座商場最新命名為「圍方The Wai」。港鐵指，圍方佔地達65萬方呎，預計最快明年取得入伙紙，並進行裝修。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，大圍站商場新近命名為「圍方The Wai」，其中「圍」取自所在地區，冀與區內產生連繫。上述商場佔地65萬方呎，相信明年將取得入伙紙並作裝修工程，預計2023年開幕；最快今年底或明年初招租。

港鐵總經理（投資物業）龍子豪補充指，圍方樓高4層，可供逾150個商戶進駐，並提供430個車位。值得留意的是，商場將設有1.5萬方呎單車停車場。

鄧智輝續指，將軍澳日出康城The Lohas 8月迎接一周年，而商場目前岀租率達九成，相信隨着餘下期數入伙，商場舖位將可全數租出。

至於黄竹坑港島南岸基座商場The Southside，面積達51萬方呎，樓高5層，將有約150個商戶。港鐵總經理（投資物業）陳宛冰表示，場內商戶組合將以區內居民需要作依歸，料將設有南區最大面積超市。

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