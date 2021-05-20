一田購物優惠日下周四（27日）起一連7日舉行，一田百貨行政總裁黃思麗期望，營業額會在去年較高基數下再增長5%。她透露，將在6月為電子消費券率先登記，並即時享用現金優惠券，搶奪市民消費額。

黃思麗表示，為吸引市民在一田使用電子消費券，將與Wechat Pay HK及八達通合作，率先在下月推出預先登記，搶在政府正式派發前，已即時送贈現金優惠券，「政府話要等到暑假，但係登記同著數係唔使等」；另外一田會推出5,000元貨品套裝，如家電、嬰兒用品等，當中貨品將享半價，「價值多過5,000蚊好多。」

購物優惠日料錄5%增長

半年一度的一田購物優惠日下周舉行，黃思麗表示，今年優惠加碼、折扣加強，對營業增長有信心，即使去年疫情已帶動超市生意之下，冀今年仍可錄得5%增長。她又指，早前在上月底已舉行的「eShop率先買」網購優惠，銷情跟去年11月的一輪相若，而當中舉行直播時段，接觸了3.9萬人，銷售額較平時多83%，銷售單數亦多1.53倍。

百貨業見曙光 旅遊貨品仍拖累

對於今年首4個月兩大業務，黃思麗表示，百貨業務已見曙光，錄得按年單位數增長，相反去年表現較好的超市生意錄得微跌，而整體仍有單位數增長。但她強調，與2019年相比，百貨業仍然下跌，而超市生意依然有雙位數增長，相信今年整體表現尚可，全年目標仍是按年雙位數增長。

她相信，未來數個月百貨營業額會持續上升，但要追回2019年有難度，主要是一些與旅遊業相關的消費復蘇無期，「遊客唔嚟好難幫佢哋消費埋」，而部份市民消費意慾仍然低迷，期望盡快放寬通關，「通幾多都好過唔通。」

對於香港消費情緒，黃思麗認為已有好轉，「香港人唔係冇錢，儲蓄率都好高」，見到市民出外消費增加，亦有很多零售商促銷吸生意，但「有啲大件嘅要等大減價」，仍然要一些誘因來推動消費。

一田購物優惠日將在全港12間分店設立13個展場，適逢成立30周年，會推出多款30元、300元或3折優惠，亦有逾萬款貨品提供1折優惠，如電視機、空氣清新機等。今年一田特設YATA-Fans尊屬時段，在最初3小時只開放予預先免費登記的會員購物，而7天購物日內會員可享額外積分優惠，另設累積首4,000元消貴，可獲贈100元電子優惠券、其後每累積6,000元獲贈200元優惠券，最多送贈700元。

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