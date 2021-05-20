本港今年2至4月經季節性調整的失業率為6.4%，好過市場預期的6.6%，為連續兩個月下跌；就業不足率由3.8%%下降至3.3%。失業人數較上一次公佈減少12,300人，其中餐飲服務活動業的失業率明顯下跌。

統計處公佈，總就業人數由今年1至3月的361.4萬人，上升至今年2至4月的362.2萬人，增加約7900人。同期總勞動人口由387.4萬人下跌至386.5萬人，減少4,400人。失業人數亦由25.98萬人下跌至的24.75萬人，減少約12,300人；同期的就業不足人數就由14.84萬人下跌至12.66萬人，減少約21,800人。

與上期比較，在今年2至4月間，大多數主要經濟行業的失業率均見下跌，其中建造業以及零售、住宿及膳食服務業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於建造業、零售、住宿及膳食服務業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率較上期減少0.8個百分點至9.9%，其中餐飲服務活動業的失業率，由13.3%下跌至12.1%。同時，建造業的失業率下跌0.6個百分點至10.9%。

零售業界：料最壞情況已過去

香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌表示對零售業前景樂觀，他認為，在「保就業」計劃完結後，很多公司半年間已調整好人手，相信最壞情況已過去。他希望政府能加快推出「來港易」增加兩地商貿往來，並指下一步要等待內地恢復與香港通關，以配合業界復甦。

勞工及福利局局長羅致光指，隨着本地疫情減退，勞工市場近期有所改善，惟考慮到許多勞工密集的行業的業務收益仍然遠低於衰退前的水平，勞工市場需更久才能達致更顯著的復甦。他又指，假如本地疫情持續受控，勞工市場的壓力會在未來一段時間逐步紓緩。

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