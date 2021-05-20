滙豐推出全新貸款計劃，為香港中小企預留400億港元貸款額，在本地經濟復蘇的勢頭加快下，助客戶部署業務發展、把握機遇，為未來增長作準備。

中小企佔全港企業總數98%以上，合共聘用了約45%的私營機構僱員，於香港的經濟發展擔當重要角色，而是次貸款計劃涵蓋來自各行各業的現有和新滙豐商業客戶。

滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，香港企業積極創新，在製造產品或提升服務方面，均朝著高增值方向發展。在後疫情時期，他們需要投資於科技和可持續營運模式，以加快增長步伐。

由即日至2021年11月30 日期間，成功申請計劃更可享服務優惠，包括計劃下新申請的分期貸款，可享兩個月利息回贈，最高可達2萬港元；新使用貿易或應收賬融資的客戶，可獲首兩個月交易手續費優惠，最高可達50%折扣；及新自動轉賬客戶首兩個月交易費全額回贈。此外，首500名於網上申請開立商業綜合戶口的客戶，可享戶口申請費全免。

自去年起，滙豐推出一系列措施，以減輕疫情對中小企業的衝擊。自2020年2月起，滙豐已透過其他措施協助商業客戶紓緩資金壓力，涉及接近2,500億港元貸款金額。

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