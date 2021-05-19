【本報訊】佛誕假期，遇上樓市勢頭持續暢旺，多區二手樓市繼續刷新紀錄。其中，地區偏遠的東涌，本月內兩度創下分層新高紀錄，水藍天岸一房單位最新以663萬元沽出，衝上整個東涌區最貴二手呎價逾1.7萬元水平。另康怡花園一個兩房戶，實用呎價衝破2萬元大關，創同類單位新高。

受高漲氣氛所帶動，利嘉閣地產指全港十大活躍屋苑於過去一周錄90宗買賣，按周升43%之餘，天水圍嘉湖山莊更一周錄15宗成交，成十大屋苑交投量榜首。

樓價升勢轉急，即使偏遠的東涌，區內私樓標準分層戶，本月連環破頂。市場指出，藍天海岸5座高層F室，實用面積388方呎，屬一房單位，業主兩日前以663萬元賣出，呎價17,088元，買家為本地客，呎價創下整個東涌標準分層單位紀錄。原業主2015年465萬元購入，是次沽售，賬面賺198萬元，升43%。

藍天海岸一周升值4.5%

一星期多前，藍天海岸3座中層F室，實用面積同屬388方呎，獲買家以634萬元承接，呎價16,335元，豈料相隔約一周，造價再高29萬元或升4.5%。本月內屋苑連環兩度破頂，並刷下東涌分層標準戶紀錄。

港島藍籌屋苑鰂魚涌康怡花園，中原地產楊文傑表示，近日錄「下康」康怡花園N座極高層02室成交，實用面積461方呎，屬兩房戶，業主原叫價960萬元放售，最終商議至923萬元沽出，實用呎價衝破2萬元大關至20,022元，創下同類兩房單位新高價。

康怡花園建有32座大廈，是次成交單位屬「下康」，鄰近港鐵太古站，前望康蘭居，加上單位可開放予買家睇樓，樓層又屬極高層，放盤較罕有，遂有力刷新高價。

十大屋苑成交增43%

代理表示，本月康怡花園已錄14宗成交，除上述細兩房首破2萬元關口外，同屬N座中層15室，實用同屬466方呎，成交價892萬元，呎價19,142元。P座中層3室，實用面積461方呎，本月以875萬元成交，呎價18,980元。

各區二手交投轉熱，利嘉閣地產數據指出，十大活躍指標屋苑上周錄90宗買賣，較前周錄63宗成交，按周升43%，平均每個屋苑錄得9宗成交，嘉湖山莊一周15宗買賣，成交最顯著，如樂湖居13座中層F室，實用面積449方呎，以557萬元成交，呎價12,405元。紅磡海逸豪園由前周1宗，急增至上周6宗，按周升五倍。另一指標屋苑鰂魚涌太古城，美聯物業吳肇基表示，本月已錄33宗成交，新近錄建安閣中層B室，實用面積703方呎，以1,372萬元成交，實用呎價19,516元。