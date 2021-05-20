瑞典植物奶品牌Oatly上市在即，估值高達100億美元，但這個北歐品牌背後，控制權原來早已易手至中國國企華潤，作為精明的消費者，在這個資本錯交的世代，到底該如何為中資定分界？

根據招股文件，Oatly的大股東為華潤維麟，上市前持有55.9%，而這間「華潤維麟」是華潤與比利時AB-InBev家族基金管理公司Verlinvest各持50%權益的投資公司，亦有外資基金股東如持股7.6%的黑石，反而創辦人Rickard Öste和Björn Öste僅透過持有5.1%。

常理告訴大家，一間公司的根本，在於股權和投票權；而負責公司決策的董事局，任命權也由股東所決定，原理上沒這麼重要（除非董事局搞毒丸計劃）。由於Oatly創辦人兩兄弟均不在董事局之內，比較合理的定義，外界應該把Oatly當作中資看待。

Oatly向外界展示的形象，似乎卻比較刻意保留北歐風格，關鍵字總是圍繞：北歐、健康食物、素食、低碳、精神追求⋯⋯更採用大膽、幽默的設計，塑造出一個性格鮮明的品牌。不過，當大家知道這個品牌由中資所控制，又會否感到嘔心？

事實上，包括Oatly在內的瑞典公司近年陸續易手至中資，似乎也為瑞典的「國家安全」亮起紅燈，根據2019年11月所發表的《中國在瑞典的企業收購調查報告》，瑞典至少有65間企業受到中國收購或入主，當中包括Volvo汽車（100%）、Spotify （7.5%）、Oatly燕麥奶（30%）等等。

而為了亡羊補牢，瑞典於去年10月20日發表聲明指，出於安全考量，會禁止華為和中興參與該國5G網絡建設，也要求在2025年1月1日之前移除所有已經安裝的中興通訊的設備。

在香港，受着沉重的政治氣氛籠罩，市民應該看清楚日常生活周邊的中資，才作出負責任的個人決定或商業決定，才可以建立護城河，承傳值得支持的精神價值。

大灣區國舅爺

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