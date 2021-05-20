緬甸軍方2月發動政變，聯合國擬討論對軍政府武器禁運，但《路透社》報道，中國國企中石油（857）曾在上月向緬甸出售航空燃油，是軍政府政變後首次獲得這類物資，可用於空襲反對派。

路透引述一項未披露的資料顯示，中石油旗下中石油國際事業（新加坡），透過一艘名為「MT Yu Dong」的油船，在4月15日於緬甸的迪拉瓦（Thilawa）碼頭卸下了1.33萬噸航空燃油及4,000噸汽油。新加坡企業發展局的數據提供佐證，證實4月有一批航空燃油貨船運往當地。

報道引述業界表示，供應商會對出售航空燃油特別謹慎，因為其除了用於民用航空，亦可用於空襲反對軍政府的武裝組織。報道指，中方一直否認支持緬甸國防軍總司令敏昂萊的說法，在這次交易再次引起質疑。惟《路透》指出，目前並未見到燃料具軍事用途，中石油、中國外交部及緬甸均沒有回應事件。

緬甸數據顯示，中石油國際是向緬甸國營石油公司有持股的National Energy Puma Aviation Services Co Ltd (NEPAS)出售有關航煤，而這批燃油會運往另外3個當地燃料進口商。

學者：國企不怕反對聲音

報道引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院副研究員Henrick Tsjeng認為，由於中國有意加強對緬甸的影響力，因此國企與緬甸軍政府有生意往來，也不會過份擔心國際社會反對而衍生的威脅。

緬甸監察組織「緬甸公義」（Justice For Myanmar）譴責中石油向緬甸軍政府運輸燃油，「對於中石油與任意空襲民間社區的戰犯有交易往來，我們感到震驚。」

早前英美等西方國家譴責緬甸軍政府屠殺數以百計平民，並實施一些制裁行動；東盟在上月呼籲各方停止暴力並進行對話，但目前各國並未將石油列入禁運名單。至於中國早前表示，一直與緬甸各方保持接觸，積極推動緬甸的局勢緩和降溫。

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