專責工商物業的發展商期待通關令市場回春，未雨綢繆邀請一班行內高手開會傾對策，其中一場某發展商負責人問，頂層連天台特色戶應該點定價，我諗他心中已有答案。與會之一的高手話：「連天台或平台，當係樓價top up三分一就梗㗎喇，例如頂層單位呎租20元，天台呎租7元。」然後話出租發射站、天台農莊賺N厘回報的套路。當時要尊重人，但現在面對讀者，我想提出，你以為天台一定可以租畀電訊公司做發射站？一定可做天台農莊？

在天台裝置發射站難關重重，如果天台有一個體積超過3立方米或高度超過2米的活動屋及大型貯物櫃，是必須委聘認可人士入則，獲屋宇署批准及同意。電力又有需求，電流需求量不會超過允許負載量嗎？而我認為，最大難關是大廈用戶擔心輻射，最終遭強烈反對而浪費申請費用。

辦天台農莊有無考慮漏水被樓下投訴？有無考慮放完泥又加水之後的負載問題？這些都是伏。按揭方面，就算是住宅天台，你預最多借四成，而更常見的是由於沒有相關成交參考，銀行會唔借。

如果新式玻璃幕牆大廈，天台需要放置吊船，所謂的私人天台卻要定期開放予工人上來坐吊船維修和清潔。其實，夾硬將天台單位以招標出售，並以項目癲價沽出，無非都是「炒」。

小師兄

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