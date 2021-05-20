市區可供發展土地匱乏，市建局加快推地。大角嘴橡樹街 / 埃華街發展項目上月有39間發展商獲邀入標；項目於今日截標，就現場所見，暫有12間發展商入標競投。

其中建灝地產、華懋、信置（083）、遠東發展、莊士中國（298）等多個發展商均以獨資入標；另德祥地產（199）亦有投遞標書。其士集團銷售及市務經理冼佩盈表示，集團長期對本港樓市抱有信心，而市區盤買少見少，加上項目地理位置好，交通配套成熟，料發展中小型單位。

另建灝地產行政經理林綺華指，項目位置交通方便，加上有見本港住屋需求大，仍然看好樓市發展，故以市價入標，預計發展中小型單位。

上述項目位處大角嘴橡樹街89至98號及埃華街1至5號，地盤面積約6,663方呎，可建樓面面積約59,966方呎，涉及約75伙住宅單位；以市場估值約6.6億至9億元，每方呎樓面地價介乎1.1萬至1.5萬元。

據了解，發展商需以一筆過前期費用決勝負，以價高者可投得項目。另市建局規定，項目賣樓收益達到12.5億元後，需與當局分紅，其中首3,000萬元分紅比例為20%，及後每增加3,000萬元，相關比例將遞增10%，最高為50%。

項目3月截收41份意向書，屬歷來市建局項目獲收標書次高紀錄，包括長實（1113）、新地（016）恒地（012）、信置、會德豐等多個發展商，另萊蒙國際（3688）、碧桂園（2007）等中資有遞交意向書。

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