【本報訊】樓市交投熱烈，連帶二手居屋亦備受追捧。其中將軍澳居屋彩明苑最新有三房戶，以綠表價663萬元易手；原業主20年大賺近四倍。

世紀21物業魏仕良表示，上述彩明苑彩柳閣中層02室，實用面積650方呎，屬三房一套戶型，原業主早於今年3月以685萬元放盤，新近累減22萬元或約3.2%，獲綠表客以663萬元承接，呎價約1.02萬元。

據了解，原業主2001年以約133萬元未補地價買入上址，賬面獲利530萬元，單位20年間升值近四倍。

此外，世紀21富山地產劉倩彤指，黃大仙居屋德強苑A座高層05室，實用面積404方呎，採用兩房間隔，原業主最初開價650萬元，及後減價5萬元至以645萬元自由市場價易手，呎價約15,965元。原業主2014年斥450萬元已補地價購入，持貨七年，賬面獲利195萬元或約43%。

富強苑1,100萬膺居屋王

事實上，近期居屋市場頻錄得破頂成交，其中樂富居屋富強苑E座高層4室，屬實用645方呎三房單位，本月初市傳以自由市場價1,100萬元轉手，呎價達1.7萬元；創下屋苑新高成交價外，亦相隔不足一周打破鰂魚涌居屋康山花園8座中層F室「居屋王」紀錄，相關三房單位實用面積約592方呎，同於本月初以1,088萬元已補價售出，呎價約1.83萬元。