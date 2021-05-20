京東（9618）宣佈，今年的「618購物節」，將從5月24日（下周一）開始持續至6月20日。京東將聯合品牌、商家共同推出「百億購物金」，包括現金紅包、優惠券、頭號京貼、首購禮金等多種優惠形式。

京東指，購物節將有超9成核心品牌參與預售。5月24日開始，消費者參加預售可享禮品加贈等優惠措施。公司表示，今年618將至少幫助1000個新品類同比增長超一倍，100個新品類銷售過億。預計產業鏈上將有逾2,000萬人參與購物節。

去年「雙11」阿里巴巴（9988）公佈，購物節分兩期舉行，11月1至3日為第一期；11日為第二期，合共4天，而預售期則為10月21日至31日，以及11月4日至10日；當時京東亦宣佈，將「雙11」購物節從10月21日開啟，11月11日截止，與天貓一致。

去年「618購物節」，阿里巴巴公佈天貓累計下單金額達6,982億元（人民幣，下同），而京東累計下單金額則為2,692億元，約為阿里的四成左右。

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