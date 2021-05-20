騰訊（700）公佈，至3月首季收入為1,353億元（人民幣，下同），按年升25%，非國際財務報告準則（Non-IFRS）盈利為331.1億元，按年升22%，按季則微跌。騰訊在歐洲預託證券折算約611.3元，較今日本港收報609元微升。

資料顯示，去年Non-IFRS盈利增長均在30%附近，本季增長是自2019年第2季以來新低，而去年同期公司受惠疫情大爆發，收入因此急升。

彭博預期，公司今年收入為1,337.5億元，按年升23.7%；經調整盈利為347.32億元，按年升28.26%。

期內增值服務收入為724.43億元，按年升16%，其中遊戲收入增長17%至436億元。

公司指，在一月發佈了《王者榮耀》有史以來最大型的版本更新，以增強畫質及遊戲體驗，並在農曆新年期間推出廣受歡迎的營銷活動及頂級皮膚，推動該遊戲的日活躍賬戶數及付費用戶在2月均創下新高。公司降低了《PUBG Mobile》安 裝包的大小並增強本地運營能力，增加了《PUBG Mobile》在歐洲、中東及非洲國家 的日活躍賬戶數。

至3月，微信及WeChat的合併月活躍賬戶數為12.41億，按年升3.3%。

網絡廣告業務收入按年增長23%至218億元，反映電子商務平台、教育及快速消費品等品類的需求增長以及合併易車的廣告收入貢獻。

社交及其他廣告收入增長27%至185億元，由於響應廣告主對微信朋友圈廣告及移動廣告聯盟的需求增長而提供更多廣告庫存所推動。媒體廣告收入增長7%至33億元，主要由於音樂流媒體應用的廣告收入增長。

季內員工急增逾3,000人

金融科技及企業服務業務收入按年增長47%至390億元，反映自去年第一季的居家令影響以及移動支付使用的長期趨勢。企業服務收入按年增速較上季度提升，主要由於項目部署恢復、企業軟件及在線視頻客戶的需求增長，以及自去年第四季合併易車的企業服務收入所推動。

雲及其他企業服務方面，騰訊指本季擴大了PaaS及SaaS業務的規模。為了更好地把握中國新興SaaS市場的機遇，我們設立了SaaS生態計劃，以協助SaaS供應商的發展及促進企業客戶的數碼化。公司續沒有公佈雲業務相關數據。

騰訊同時公佈，於3月集團有8.92萬名僱員，較去年同期6.42萬名增4成，亦較上季8.58萬增逾3,000人，公司指，集團聘用的僱員數目視乎需要而不時有所變更，而僱員酬金亦根據業內慣例釐定。

劉熾平：合規是公司首要工作 未有為潛在罰款作撥備

另一方面騰訊今日舉行股東會，主席馬化騰自去年缺席股東會後，今年繼續因疫情關係未有親自出席會議，但仍有以電話方式出席，執行董事兼總裁劉熾平代為主持。

劉熾平表示，股東應該明白騰訊一向尊重監管和合規，公司由創辦至今，合規是公司首要工作。各國政府正積極關注互聯網公司，因為科網企業正快速發展，並已發展至一定規模，監管可以創造環境予互聯網公司快速發展，適時加強監管可以約束互聯網公司的行為。

劉熾平續指，監管不是針對單一公司，而是整個行業，騰訊應該利用這個機會和政府建立更緊密溝通，可以了解政府的期望，並修改公司的弊端。另外，公司未有為潛在罰款作撥備。

劉熾平說，騰訊的金融科技業務一向注重合規和嚴格控制風險，因此過往規模相對不大，達至合規的難度相對較小，而且公司亦會和持牌金融機構保持緊密合作，為公司產生價值。最後公司的金融產品重視用户價值。

劉熾平表示，短視頻是公司相當關注的領域，在過去幾年發展迅速，中國網民用很多時間觀看短視頻，這是行業發展的第一階段，預計未來會加強種類和內容的要求，下一步的產品需要迎合未來的趨勢，現時正發展兩個業務生態，分別是微訊視頻號，創作者可以通過微訊視頻號和用户進行互動，未來希望增加變現方法，另一個是整合長視頻和短視頻，希望利用公司長視頻領先的優勢，製造高質的內容。

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