市況趨旺，新盤連環登場，宏安地產表示，旗下青衣寮肚路8號新盤薈藍已準備妥樓書及示範單位，料批出預售樓花後隨即推出；項目最細開放式戶面積只有181方呎，料為青衣區最細私樓。

宏安地產執行董事程德韻表示，薈藍為單幢設計，提供320伙，樓高16層 ，標準一層20伙，共享三部升降機。開放式設252伙，佔整體79%，實用面積203至215方呎；一房設28伙，實用面積256至257方呎；特色戶設40伙，實用面積181至257方呎，料吸引同區分支家庭客及投資者。預計關鍵日期為明年年底，樓花期長約一年半。

程德韻指，項目樓書及示範單位已備妥，設一個無改動示範單位以及一個經改動連裝修示範單位，現正待批預售樓花，一批出便會推出市場。她指，同區以至荃灣均少有有海景細單位，認為項目具有競爭力。

宏安地產發展部營業及市務高級經理黃文浩補充，近日新盤市場百花齊放，港島及九龍有大盤推出，買家當中投資比例高，相信投資者睇好前景入市。

至於同系油塘曦臺已屆現樓，現餘下約40伙待售，個別單位加價3至5%。

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