【本報訊】一般消費者恐怕不會想到去手機店買車，但對正受美國打壓而陷入困境的華為而言，凡事皆有可能。上月底華為手機上海旗艦店推出首款汽車——華為智選SF5，並稱5,000多家體驗店將同時賣車。身為全球通訊設備龍頭的華為突然改行賣車，實質是為了救亡。

在美國打壓下，華為手機業務大起大落。去年8月美國全面封殺華為採購芯片，並在11月出售低端品牌榮耀後，其第四季出貨量排名跌至全球第5位。到今年首季，Counterpoint Research數據指，華為手機全球市場佔有率僅剩4%，排名跌至第6位。有消息指，華為在美國禁制令生效前囤積採購的芯片目前已接近耗盡，之後手機出貨量可能持續下跌。

華為創辦人任正非今年2月表示，公司正在「生產自救」，在煤炭、鋼鐵、音樂、PC機、平板等領域都可能有突破，不依靠手機也能存活。其後更有高層提出「5G智能養豬解決方案」，建議改行AI養豬。

目標實現無人駕駛

不過，華為的諸多救亡大計中，向傳統車企提供智能汽車解決方案最受矚目。華為輪值董事長徐直軍表示，華為的自動駕駛技術不輸特斯拉，將和北汽、長安、廣汽三家傳統車企合作，分別打造三個子品牌，目標是實現汽車的無人駕駛。

雖然華為至今仍未走出晶片斷供陰影，但基於其在通訊業的往績，造車大計獲內地市場普遍看好。美團（3690）董事長王興指，「華為造車，令特斯拉終於遇到一個技術實力和忽悠能力旗鼓相當的對手」。華為造車的消息，引發內地市場狂熱，華為汽車概念A股京泉華、阿爾特、北汽藍谷、路暢科技、合眾思壯均有一波急升。

此外，其他內地科網巨頭已紛紛向汽車行業轉型，騰訊（700）、阿里（9988）、小米（1810）、百度等相繼制訂各自的汽車大計。惟這股造車狂潮已經出現泡沫化迹象，當中與騰訊合作的恒大汽車（708）尚未生產一輛車，市值已一度逾7,000億元，成為中國當時市值最高的車企。