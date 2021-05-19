【本報訊】疫情困擾全球經濟，本港經濟仍未見起色。儘管差估署3月私樓租金指數終止三個月跌勢，惟相比去年仍見下跌，美聯物業報告指出，本港月租低於1.5萬元私樓租賃，有上升情況，反映市民承租能力轉弱。

反映租金仍有壓力

美聯物業報告指出，私樓租金於3月份一度止跌後，4月再度回軟，惟呎租已連續四個月介乎34.24至34.3元之間，走勢橫行。美聯按4月租金走勢圖，以實用面積計算的私樓平均呎租，最新報約34.26元，按月跌約0.1%，而今年首四個月呎租下跌約0.38%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，以集團促成的租務個案計算，今年首四個月月租1.5萬元或以下比率約42.4%，較去年同期約41.8%增加約0.6個百分點。以集團錄得個案計算，天水圍嘉湖山莊、屯門市廣場、九龍灣淘大花園等年內首四個月租務個案，全數月租低於1.5萬元或以下，沙田第一城則有約87%為低於1.5萬元租賃個案。將軍澳新樓LP6則有43%屬月租低於1.5萬元個案。

至於月租逾2萬元租務比率，今年首四個月錄約31.7%，較去年同期約32.2%減少約0.5個百分點。

雖然租金仍具壓力，惟市區半新樓啟德1號（II），代理指3座高層G室，實用面積800方呎，套三房加工人房，以月租3萬元租出，實用呎租37.5元，租金為今個月最高租值單位。