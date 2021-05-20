據外媒取得字節跳動內部文件顯示，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的聯合創辦人張一鳴據報即將辭去CEO職位，並指自己不擅社交，不想管理人，寧上網、讀書。

《路透》取得字節跳動向員工發送的內部備忘錄，指張一鳴將辭去CEO職位，並由聯合創辦人梁汝波接任，此舉為字節跳動自2012年成立以來最大的一次公司調整。

張一鳴在備忘錄中寫道，主管人力資源的梁汝波一直是他的「寶貴的合作夥伴」，又補充說，他將在未來6個月與梁汝波合作，以確保交接順利，並形容自己缺乏成為理想管理者的才能，自己對分析組織和市場原則更感興趣，並利用這些理論來減少管理工作，而不是真正地管理人。

他形容自己寧願做一個宅男，「同樣，我也不擅社交，更喜歡獨處的活動，比如上網、閱讀、聽音樂，以及思考可能的事情。」

字節跳動近年因數據私隱問題捲入中美角力漩渦，去年9月美國司法部向法院提交文件證明，張一鳴「致力於推動」中共的議程，與中共關係密切，甚至稱張一鳴為中共的喉舌，危及美國人的安全。法庭文件指字節跳動在北京僱用130名中共黨員，字節跳動員工曾組織中共黨旗宣誓儀式，稱言永不叛黨。有美國官員曾指，雖然張一鳴不是中共黨員，但過去因應用程序觸怒政府，他公開道歉稱︰「我們的產品走了錯誤的道路，內容似乎與社會主義核心價值觀不符。」

對於美國的指控，字節跳動強調美國用戶的數據只會儲存在維珍尼亞州，並於新加坡做備份，不會落到中國手上。當時總統特朗普政府踢爆TikTok的Android用家所連接的IP地址中，有37%是位於中國；時任國務卿蓬佩奧亦指，微信和TikTok等App所收集的數據，最終會落入中國國家安全部及中國軍方手中。

特朗普政府於去年8月6日簽署行政命令，宣佈45天後禁止任何與字節跳動的交易，並傳出TikTok將被美國公司收購的消息，但最終沒有成事；第二條禁令在8月14日發出，要求字節跳動在90天內分拆TikTok。TikTok訴諸法庭後，第一條行政命令被法院叫停，第二條禁令的最終期限亦一拖再拖，加上拜登上場後已擱置逼字節跳動出售TikTok，計劃至今仍未執行。

除遭美國質疑外，字節跳動亦面臨中國監管的疑慮。中國多個金融管理部門，4月底曾與13間從事金融業務的網絡平台企業進行監管約談，涉及字節跳動、騰訊 （700） 、京東 （9618） 旗下京東金融、美團 （3690） 旗下美團金融等，並提出7大整改要求。

今年3月，有消息指字節跳動正研究分拆旗下「抖音」在紐約或香港上市，亦考慮把旗下《今日頭條》等部分中國業務在香港或上海科創板上市。不過，在螞蟻集團IPO被叫停後，字節跳動對於在科創板上市不表樂觀，因認為中國監管機構短期不會為另一間知名企業開綠燈，有消息人士指，字節跳動在滿足中美監管要求上存在困難，而已經擱置所有上市計劃。

而《彭博》本月初曾報道，字節跳動正積極拓展新興的電子商務業務，與深陷反壟斷調查的阿里巴巴（9988）競爭。字節跳動去年已成立電商部門，全年售出價值約260億美元化妝品、服裝和其他商品，並已僱用了數千名員工，吸引小米（1810）等知名贊助商，旨在挑戰阿里巴巴在中國電子商務領域的龍頭地位。

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