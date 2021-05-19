醫療衞生和科技進步令全球人類的平均壽命一直延長，據聯合國人口統計數據，到2025年，男性和女性的平均預期壽命將分別達約71.5和76歲，相比2000年時的64和69歲，是一大進步。但數據背後同時帶出了人口老化加劇的問題，截至去年底，65歲以上的人口佔全球人口約9%，有7.3億人；八年後預計有9.3億人，增長達27%。現今銀髮族對醫療保健的需求不容小覷，亦是看好醫療保健行業的基本因素。

畢菲特名句「只有在退潮的時候，你才知道誰在裸泳」，說明了經得起考驗才是好公司。

醫療保健行業就在過去的金融危機中表現出抗跌力，例如在2011年8月的歐債危機、2015年5月中國股市和石油急挫、2018年第四季美國衰退恐慌和去年新冠肺炎爆發，醫療保健行業的跌幅均少於標普500指數，突顯出行業的韌性。

此外，行業也兼備穩健的增長空間。自去年第二季開始，醫療保健行業相對於全球股市的估值已由溢價轉至折讓，即相較便宜。但預期這個情況將逐漸逆轉，因為行業的股本回報（ROE）較全球股票指數高。同時，醫療保健的獨特性令行業在各個經濟周期中享有穩定的收入和盈利增長。

醫療保健是全球指數權重最多的板塊之一，在摩根士丹利資本國際世界股票指數中佔超過一成，當中包括了製藥、設備、生物科技、管理式醫療保健、生命科學工具、服務、設施管理和供應設備。這個行業同時兼顧了必需和非必需消費的獨特性質，照顧人的生老病死，同時提供額外的保健需求。投資者可在多元化的選擇中，配置適合的公司於投資組合，以增加防禦性。

星展香港投資總監辦公室（北亞區）