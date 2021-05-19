【本報訊】創興銀行（1111）公佈，獲母公司越秀企業提出私有化，每股作價20.8元，如果考慮將收取的0.23元末期息，及日後不多於0.11元的中期分派，最高代價為21.14元，較停牌前股價溢價逾53%，該股將於今日復牌。

集團指，若發行大量新股份將攤薄公司資產淨值及每股盈利，並對公司股價造成壓力，亦無切實可行的機會在市場上籌集新資金，而私有化是公司籌集股本以供發展的可行途徑。

越秀集團目前持有創興約74.97%股權，連同其他關聯方，合共持股約83.93%。以私有化要約價每股20.8元計，加上員工股份獎勵開支，私有化最高作價約50.96億元。根據條例要求，集團將會召開特別股東大會，並獲逾75%的獨立股東贊成議案，且獲少於10%非利害股東（即約1.61%股權）反對，才能通過私有化。

兩周前股價突抽升

創興銀行原名為廖創興銀行，1948年由廖寶珊創立，並一直由其後人經營，但2006年為淡化家族色彩，更名創興銀行，當時已有指為賣盤鋪路。直至2013年，越秀以每股35.69元，向廖氏家族收購創興約75%股權，作價116億元。其後創興股價不斷回落，2015年供股引入廣州汽車（2238），又於2018年引入廣州地鐵後供股，兩次合計集資82億元。

創興銀行於兩周前早市突急升超過三成，至13.76元後停牌，當日有市場傳聞指係因私有化停牌，但其後公司兩發公告指是內幕消息，當時似乎否認傳言，但最終卻一如市場所料。