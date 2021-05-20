近期利淡比特幣的消息不斷出現，如Tesla行政總裁馬斯克上周四表示，由於擔心比特幣挖礦和交易帶來化石燃料的急劇消耗，決定暫停以比特幣購買Tesla車輛的政策。當這消息在電子傳媒出現後，比特幣很快跌穿5萬美元大關。禍不單行，內地監管機構周二發聲明，嚴禁開展與加密貨幣有關的業務。由於中國是全球第二大經濟國家，亦難怪比特幣在消息公佈後被狂沽，其價格更一度被推低至38,651美元，看來不少炒家已止蝕離場了。

筆者一向睇淡比特幣的前景，因為其面對的監管風險非常大。在內地監管機構行動前，土耳其和印度已分別出手禁止加密貨幣交易，反映一些國家對加密貨幣的發展存有相當大的保留態度。另外，不少諾貝爾經濟學獎得主，例如Paul Krugman、Robert Shiller、Thomas Sargent、Richard Thaler、Joseph Stiglitz、Oliver Hart等，均曾形容比特幣的升勢是投機泡沫，既然經濟學界的元老都出聲提點，大家便應該對比特幣的疾狂走勢多加小心了。

高位買入比特幣的朋友是需要考慮在何位止蝕，但由於跌得急，加上跌近3萬美元的整數位多會出現反彈，所以即使決定止蝕也宜等待彈回38,000至40,000美元或以上才行動。

關焯照

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