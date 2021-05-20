新股重拾熱烈氣氛，京東集團（9618）分拆的京東物流（2618）今日（20日）孖展截飛，認購反應熱爆，累計錄得超過2000億元孖展額，超購252倍。另外，外電引述消息指，京東物流國際配售部分提早於今日截飛，早前有消息指其配售已獲超額認購。

綜合14間券商，累計為京東物流借出2,005億元孖展額，相當於公開發售集資7.92億元，超購252倍，其中耀才借出380億元；富途借出372億元；輝立借出320億元；華泰借出308億元；信誠借出170億元；大華繼顯借出90億元；凱基借出55億元；大華繼顯借出72億元等。據公司回撥機制，公開發售超購63倍或以上，公開發售股份發售比例將回撥至9%，散戶可以從5482.45萬股（54.8萬手）中搶奪手數。

京東物流招股價介乎39.36至43.36元，每手（100股）入場費為4,379.7元，集資264.13億元，將於明日（21日）截止公開招股；28日（下周五）掛牌。高盛、海通國際及美銀為聯席保薦人。

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