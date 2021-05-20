現在是最壞的時代，還是要破地獄十八層，才可返回較好的時代？我的共產黨「半生熟」之交，急急在8月1日「鎖港條例」啟動前走人，說明了一件事，現在興「突襲」，做黨員沒有甚麼「優勢」可言，越接近權力，落馬機會也越快。

解決了家人、情人的安全問題，自己在繼續裝睡，這就是現代版的「新香港核心價值」? 坦白說，有權有勢的，也活在恐懼當中，執行者拿住雞毛當令箭，只有更核突。

回歸後的董建華及曾蔭權，你幾不喜歡他們都好，始終仍然觀感上會捍衛香港核心價值。朱鎔基總理在2002年，禮賓府11月19日的演說，一些精句，值得重溫：「幾十年來，香港的同胞，用他們的艱苦創業精神，創造了香港的繁榮和輝煌…香港的優勢並沒有喪失，她的競爭力，她完全可以憑自己的力量，克服當前的困難。」

香港要解決困境，朱鎔基就這樣說：「寄托於香港600萬的市民、特別寄托於我們年輕的一代、寄托於我們香港的大學生…如果香港搞得不好…香港在回歸祖國，在我們手裏搞壞了，那我豈不是成為了民族罪人？」演講的最後，朱鎔基還讀出港台《獅子山下》、黃霑寫的歌詞，還說：「我愛香港，謝謝！」

這可能是香港回歸後，相對美好的回憶，當時還未有沙士、50萬人遊行抗23條惡法云云。現在《港區國安法》實施了接近1年，泰山壓頂，把香港「監粗嚟」，所謂的「法治保障」情況，強加危害國家安全，實質已超越文明社會應有的運作，改變了香港獨特的生態。

保安局長說到，80億元的國安撥款，不能公開，是「戰略秘密」，而立法會再沒有正常的反對派質詢，沒有適當制衡，這只會令商界及普通市民質疑，香港是否當街已是秘密警察？國安處長被停職，同場只拘捕6名女子，無牌揼骨場實際是否「情報中心」，像周星馳《國產零零漆》一樣，無厘頭兼捉錯人？

在舊香港秩序，他們相信香港法庭，現在《國安法》凌駕於香港《基本法》，審理國安案件，不設陪審團。最後，香港的價值，就是和內地不同，急速地成為其中一個省市，也和鄧小平偉大的構思，完全背道而馳。David Webb在港台一節目當中，評論在《國安法》下，壹傳媒創辦人黎智英現股份及資產被凍結；律政司須證明，黎智英如何透過違反《國安法》而從這些資產上獲得利益？國安法的使用變了一個萬能Key，香港這曾經的國際金融中心，只會完全被弱化，最終淡忘。我也再難說聲，happy trading。

錢志健

資深對沖基金經理

Email: mdehedgecenter@gmail.com

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