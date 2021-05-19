【本報訊】京東（9618）公佈截至今年3月底止首季業績，收入為2,032億元（人民幣．下同），按年增加39%；Non-GAAP（非公認會計準則）純利為40億元，按年多賺33%，勝市場預期。惟反映盈利能力的Non-GAAP經營利潤率及EBITDA利潤率均告下跌，公司未來的賺錢能力值得關注。

京東股價未能借助業績扭轉近日頹勢，昨晚美股開市跌3.5%，報67.31美元。截至3月底，京東的年度活躍用戶數為4.998億，按年增長29%或淨增1.124億。

活躍用戶增速不及阿里

不過，與截至去年12月底的4.719億相比，該數據按季僅增2,790萬，此增長速度較競爭對手阿里巴巴（9988）為慢。而阿里截至3月底的年度中國活躍消費者為8.11億，按季增3,200萬。

三大業務經營利潤方面，京東零售季內錄得73.4億元，按年增長45%。惟京東物流及新業務的期內經營虧損均按年擴大，京東物流經營虧損約14.7億元，按年擴大2.5倍；新業務經營虧損為22.8億元，按年擴大65%。

京東首季商品收入按年增加35%至1,753億元，服務收入則按年增加73%至278.94億元。集團首席財務官許冉表示，今年首季京東延續去年以來的強勁增長勢頭，公司收入更加多元化，服務收入佔比持續提高。

內地科網巨頭近年紛紛搶攻社區團購市場。許冉指出，「京喜拼拼」仍處於非常早期的發展階段，目前專注基礎設施建設，而非靠補貼獲取短期流量，社區團購業務目前已進入17個省份，對整體的投資回報率（ROI）亦感到滿意。

市場過去一直注視京東的非公認會計準則下經營利潤率及非公認會計準則下EBITDA利潤率，惟兩項數據同樣下跌，前者按年跌0.5個百分點至1.7%；後者跌0.7個百分點至2.4%。

關注現金流有流出迹象

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，雖然京東的收入按年有增長，但利潤率呈明顯下跌趨勢，部份或因反壟斷及相關政策所致，市場將關注京東的盈利能力會否持續轉弱。另外，公司的年度活躍用戶數增長只稱得上平穩，「不算特別快」。

他又指，京東的自由現金流有流出的迹象，「以往放水，股份在市場集資不是問題；現在全球收水、資金趨緊張，市場會憂慮公司比較難集資，假設做配股，折讓都會較大」。他又指，投資者目前較為擔心無穩定現金流的科技股，「京東在圖表走勢上已經差，現時業績都難以扭轉市場看法」。