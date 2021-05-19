【本報訊】工商舖市交投續旺，市場炒風再現，並頻頻錄得短炒個案。盛滙商舖基金去年底購入的西營盤地舖，新近獲三組客爭相購買，最終以2,750萬元沽出；基金五個月勁賺「九球」。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該基金持有的西營盤第三街56至72號地下C舖， 面積約800方呎，原叫價3,200萬元放售，早前獲三組客人競投，最終以2,750萬元易手，較開價減450萬元或約14%，呎價約34,375元。據了解，舖位獲內地豬肉連鎖店錢大媽以6.9萬元承租，即新買家可享租金回報約3厘。

鄧成波家族2,380萬賣舖

至於該基金去年底斥1,850萬元購入上址，持貨僅五個月，賬面獲利900萬元或約48.6%。

事實上，近期市場頻頻錄得短炒獲利個案，包括盛滙商舖基金日前以2,800萬元，沽出荃灣沙咀道130號地舖，面積約1,000方呎，呎價約2.8萬元；該基金於去年底以2,000萬元買入舖位，短短五個月即賬面賺800萬元或約四成。

另一方面，一代「舖王」鄧成波（人稱波叔）上周辭世，其持有逾百項物業由家族成員接手，並陸續於市場放售，包括最新以2,380萬元沽出深水埗基隆街地舖。

市場消息指，鄧成波家族上周以2,380萬元售出基隆街261號地舖，以面積約1,000方呎計，呎價達2.38萬元。

據了解，舖位目前由兩個租戶每月合共以5.65萬元承租，租金回報約2.8厘。

資料顯示，鄧成波或相關人士早於2016年以1,657萬元購入上址，持貨五年，賬面獲利723萬元或約43.6%。