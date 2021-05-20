航運及港務股天津港發展（3382，下稱津港發展），持有「天津港股份」（滬：600717，下稱津港股份）56.81%權益。津港股份日前宣佈，今年首季營收31.95億元人幣，按年上升18%；純利1.97億元人幣，按年大升74%。津港發展在業內數一數二估值最低，買之哉。

1）津港發展2006年上市，IPO價1.88元，2007年最高9元，現價0.67元，潛水64%，較歷史高價瀉去93%。公司市值41億元，僅佔津港股份所值已達78億元，幾乎是本身市值的兩倍。

2）2020年，津港發展營收154.9億元（港幣．下同），升3%；純利6. 6.36億元，大升64%；上半年佔2.2億元，下半年佔4.16億元。今年盈利預測8.32億元（維持去年下半年水平），增31%，預測PE僅5倍，較6年平均11.6倍折讓57%；預測PB 0.29倍，較6年平均0.5倍折讓42%。

3）津港發展旗下的津港股份，今年預測PE 10.8倍，PB 0.64倍。同業大連港（2880，市值403億元，是津港發展的10倍），今年預測PE 9倍，PB 0.42倍。津港發展的估值皆較同系及同業吸引。

預測股息率7.5厘

4）津港發展2020年每股末期息4.13仙，2021年預測5仙，股息率7.5厘。津港股份預測2.1厘，大連港5.5厘。

5）去年底，津港發展淨貸/股東資金比率僅12%，財政穩健。

＊津港發展現價0.67元，目標PB 0.45倍，目標價1.05元，潛在升幅57%。目標價仍較15年前IPO價潛水四成半。

同場加映：今年1月5日於1.24元薦買中海化學（3983），設目標價1.9元，其後4次再薦買，並將目標價調高至2.36元，昨收2.46元，較1月薦買前大升98%。吃之哉，轉吼同類股中化化肥（297）。

中化化肥今年首季盈利按年上升33%，預測全年多賺21%，預測PE 7.6倍，較6年平均折讓36%；預測PB 0.7倍，略低於6年平均值。現價1.05元，以3月高位1.38元為目標價，潛在升幅31%。匯證睇2元。

何車

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略