港交所（388）公佈主板盈利規定諮詢結果，如早前預期作出讓步，決定將盈利規定調高60%至8,000萬元，首2個財年最低盈利要求為4,500 萬元，最後一個財年為 3,500萬元，引伸歷史市盈率約14 倍。有關修訂於2022年1月1日起生效。

港交所收到了115份回應，大部分回應人士都反對早前建議就盈利規定調高的幅度，並認為2021年落實太過迫切。有83%回應反對盈利規定調高150%，大部份人關注中小企及傳統公司因而被拒於主板上市，又質疑現行經濟疲弱，現時非合適時機作出修訂。而且，有關修訂亦不能杜絕殼股問題。

港交所反駁指，調高盈利門檻不會剝奪中小企於港上市的機會，因為2016年至2019年間，有一部份中小企仍能符合早前建議的規定；另外，GEM板是專為中小企而設的平台。該所又指，調高盈利規定不會減低港交所的吸引力。

未來或重新審視

港交所表示，與證監會將繼續監察實施修訂後的盈利調高幅度後的情況。若有需要，之後可能會再重新審視盈利規定。

港交所上市主管陳翊庭表示，港交所致力維持並提升旗下市場質素，同時非常重視投資者保障。因此必要全力做好把關，執行更有針對性的上市後監管，讓市場更清晰我們監管及規則執行的職責，提高透明度。「我們相信是次《上市規則》的修訂，會令香港資本市場整體受惠，並進一步加強香港作為亞洲首要國際金融中心的角色。」

將檢討GEM板定位

港交所亦回應了市場對GEM板的意見，準備重新檢討GEM板定位。若檢討後認為該所須修訂《GEM上市規則》，將刊發諮詢文件，就如何作恰當的改革徵詢市場意見。

另外，港交所與證監會亦加強應對與有問題的首次公開招股項目相關的監管議題。港交所的紀律處分權力及制裁權力將加強，A早前諮詢建議獲大多數人支持。日後將會特別強調個人亦須對違反《上市規則》承擔責任，及訂明更多受聯交所制裁機制管轄的人士施加紀律制裁的情況。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略