晚上8時10分

美國三大指數期貨跌幅收窄，納指期貨無升跌，報13,233點；道指期貨跌0.35%，報33,711點；標普500指數期貨跌0.17%，至4,104點。

維珍銀河（SPCE）宣佈VSS號宇宙飛船將在5月22日進行試飛。維珍銀河盤前升18.82%。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）跌勢轉穩，在24小時分別升4.63%和0.55%，報40,569.65美元和2,754.43美元。加密貨幣概念股乘勢反彈，Bit Digital（BTBT）盤前升5.56%，億邦國際（EBON）升2.79%，第九城市（NCTY）升4.29%，嘉楠科技（CAN）升3.17%，Marathon Digital Holdings（MARA）升3.04%，Coinbase（COIN）升1.47%。

Tesla行政總裁Elon Musk在Twitter問到，屏幕上的狗狗幣值多少錢？據Coindesk，狗狗幣（Dogecoin）現升1.45%，至0.39美元。

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