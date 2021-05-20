比特幣（Bitcoin）接連爆出不利消息，繼Tesla拒收Bitcoin支付買車後，內地鐵腕亦封殺境內加密貨幣活動，導致虛幣市場出現幣災。不過，Tesla創辦人馬斯克、契媽Cathie Wood開腔力撐下，比特幣跌幅收窄，曾重上4萬美元水平，最新報37,824美元，24小時內跌7.4%。

Cathie Wood接受《彭博》訪問時，堅持Bitcoin能升至50萬美元的看法，由於憂慮通脹上升，股市中的高波動性板塊正遭拋售，Bitcoin價格亦在下跌，當市場非常情緒化時，難言何時見底，但仍認為現在是絕佳的買入機會。方舟投資（Ark Invest）於2021年Big Ideas年度報告中，曾提到如果標普500成份股公司都在資產負債表中，取出1%的現金來配置Bitcoin，價格將上升至4萬美元；若配置比例變為10%，更會上升至40萬美元。此外，如果機構投資者配置Bitcoin的比例達到6.55%，Bitcoin將上升至50萬美元。

對於方舟投資幾乎清倉蘋果（美：AAPL），轉而掃入加密貨幣交易所Coinbase，她解釋拋售蘋果股票是為了專注「新FAANG」，相信ARK基金投資組合的價值將在未來5年內翻三倍。

另外，馬斯克昨夜於Twitter發帖，表示Tesla有Diamond Hand（鑽石手），意指該公司不會賣掉所投資的Bitcoin。

Galaxy Digital創辦人、數碼貨幣投資者Mike Novogratz接受《CNBC》訪問時表示，現在加密貨幣正遭遇平倉潮，而且會持續一些時間，但急跌整固後將反彈，36,000萬至38,000萬美元有支持，又認為4萬美元是吸引的買入價。

根據coindesk數據，比特幣昨（19日）午跌穿4萬美元關口，晚上一度低見近3萬元，24小時計大挫逾3成，較歷史高位6.48萬美元挫53%。以太幣跌24%，最新報2,409美元，24小時低見1,902美元；狗狗幣跌26%，報0.329美元，一度低見0.218美元。

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