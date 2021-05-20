政府將向市民派發5,000元電子消費券。新世界（017）旗下K11集團公佈，與電子支付營辦商WeChat Pay HK合作，顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心，於推廣期內以WeChat Pay HK消費，便可獲與消費額掛勾的額外K Dollar獎賞回贈。

該計劃將跟隨政府的消費券發放首日同步推行，為期兩個月，參與的購買中心包K11 MUSEA、K11 Art Mall、D ‧ PARK及THE FOREST。

K11創辦人鄭志剛表示，十分高興能促成今次的合作，期望是次計劃可進一步刺激本港的實體零售市道，釋放龐大的消費潛力，鞏固市場復蘇的成果。騰訊金融科技副總裁洪丹毅亦指，期待與 K11 以及更多商戶和機構推出與消費券相關的優惠，為本地消費者帶來更多驚喜， 商戶及機構亦可把握消費券所帶來的機遇，共同為香港經濟復甦出一份力。

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