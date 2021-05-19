【本報訊】加密貨幣龍頭比特幣（Bitcoin）接連爆出不利消息，最新為內地鐵腕封殺境內加密貨幣活動，不准機構用虛擬貨幣為產品和服務定價，昨日虛幣市場出現幣災，比特幣下午跌穿4萬元（美元．下同）關口，晚上一度低見近3萬元，24小時計大挫逾三成，而以太幣、狗狗幣等亦一同急瀉。香港程式交易研究中心聯合創辦人蔡嘉民分析指，統計比特幣過去的牛市周期，長則18個月，短則一年，今輪牛市剛好已滿12個月，目前虛幣仍處調整階段。

中國互聯網金融協會、中國銀行業協會和中國支付清算協會前晚聯合發出公告，明確要求金融機構、支付機構等會員單位不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，亦不得為客戶提供虛擬貨幣登記、交易和結算。

以太幣急插 狗狗幣挫三成

公告批評，虛擬貨幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關投機交易活動存在虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等多重風險，批評為「嚴重侵害人民群眾財產安全，擾亂經濟金融正常秩序」。從內地現有司法實踐來看，虛擬貨幣交易合約不受法律保護，投資交易造成的後果和引發的損失由相關方自行承擔。

在中國出手前，電動車龍頭Tesla先後宣佈沽出部份比特幣及停止接納比特幣作購買旗下產品的支付方式。一連串不利消息出現後，淡友昨日趁勢發難沽貨。據Coindesk，比特幣低見30,201.96美元，較歷史高位64,829.14元腰斬53.4%，其後反彈，截至昨晚10時數據，報3,6059.98元，過去24小時跌幅為17.25%。其他加密貨幣跌幅更慘烈，以太幣瀉24.69%至2,531.03元，狗狗幣崩30.31%至0.349675元。加密貨幣平台股Coinbase，跌近9%至217.57元，並一度跌12.97%至208元。新浪網等內媒報道，大型加密幣交易平台幣安昨晚發通告，暫停用戶把以太坊和ERC 20的提款。CoinMarketCap則顯示，整個加密貨幣市場在過去24小時蒸發了4,741.3億元（約36,814.3億港元）。

分析師：資金或流向黃金

盛寶金融亞太區行政總裁Adam Reynolds稱，對中國封殺虛幣不感意外，因投資者在中國購買加密貨幣後轉移出境，將對國家資本管制帶來挑戰，「唯一可以容忍的虛擬貨幣就只有人行的數碼人民幣」。華爾街多名技術分析師表示，比特幣正陷入最嚴重的拋售潮，而且進一步惡化，加上Tesla掌舵人馬斯克的言論亦令傳統投資者卻步，資金或開始流向黃金。

不過，仍有好友保持樂觀，Wave Financial資深交易員Justin Chuh認為屬健康的調整；Fundstrat Global Advisors策略師David Grider則指，這類回調在加密貨幣牛市中亦十分常見。