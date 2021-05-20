廖創興企業（194）今日舉行股東週年大會，會上有股東關注創興銀行賣盤問題，並問到如果公司將銀行賣盤的話會否向股東分派股息。執行董事李偉雄表示，公司曾討論創興銀行的管理問題，並指公司目前持有創興銀行約1000萬股，如出售後將獲得約3億港元，但未有明確表示公司會否出售創興銀行的股份。至於公司未來會否就此向股東派息，李偉雄表示目前未有結論。

會上亦有股東擔心公司旗下181酒店在疫情下的營運情況，以及創業商場的出租率。李偉雄指，181酒店成為政府指定的檢疫隔離酒店之一，因酒店設施完善，而且可以望到海景，因此酒店房定價為2400港元一晚。他表示，即使房價較高，但酒店目前出租率是全港數一數二，因此酒店在疫情影響下仍能保持盈利。而創業商場將於今年8月頭完成翻新，公司正與租客洽商，李偉雄指當商場有大客進駐後，其他類型的客戶相信亦會陸續進駐。他續指，商場翻新後能打造成時尚商場，將能與酒店營運互利。

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