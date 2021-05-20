國泰航空（0293）承諾，集團會透過投資可持續航空燃料、抵銷碳排放量及提升燃油效益來實踐碳中和的承諾，並於2050年前達至淨零碳排放。

集團聲稱，國泰為亞洲區內首批率先確立碳中和時間表的航空公司。國泰航空集團行政總裁鄧健榮表示，氣候變化或構成更嚴峻的潛在危機，因此更需認真看待及積極應對。

在可持續航空燃料方面，國泰承諾在未來十年購入110萬噸可持續航空燃料，預計從2023年開始佔所需燃料總數約2%。碳排放量方面，國泰會將「飛向更藍天」碳抵銷計劃籌得的款項直接用以資助擁有Gold Standard認證的第三方減排項目。燃油效益方面，國泰承諾在2030年底前按2018年的基準減少32%的地面排放。

事實上，國泰航空過去15個年度，燃油對沖有9年輸錢、6年贏錢，埋單計合共錄得293億元虧損，金額甚至較過去15年總盈利195億元為高。假如實踐碳中和，未知能否減少虧損？國泰今日收報6.52元，略升0.15%。

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