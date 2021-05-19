美國通脹升溫，但市場仍相信美國維持低息的政策路線，令美元續創逾三個月低位。非美貨幣中，受惠油價高企，加元曾攀上六年新高。美滙指數曾低見89.68，跌至近三個月低位，較上周三收市的90.71跌103點子，令本年升幅報銷兼倒跌約0.2%。過去一周，七大主流貨幣六升一跌，漲幅介乎0.2至0.7%，當中上周本欄提及的英鎊表現最突出。

繼月初出爐的非農就業數據遜預期後，之後揭盅的4月零售銷售也叫市場失望，加上達拉斯聯儲銀行行長Rovert Kaplan周一重申不預期聯儲局今年會加息，令市場對「息魔」回歸的憂慮淡化。

本周美國缺乏重點數據，焦點落在聯儲局周三發佈的會議紀錄和其他儲局官員發言，但估計沒有鷹派手影。再者，繼英國抗疫限制上周落實鬆綁後，西班牙上周日也解除宵禁，意大利和法國也相繼有類同的放寬舉措，令市場憧憬歐洲走出疫情陰霾，有助重啟經濟，削弱美元的吸引力。

美元弱勢下，部份非美貨幣近日續破位，其中加元曾升見1.2013兌1美元，創六年新高，主要得益於油價升見兩年高位，以及央行早前展示有意收緊貨幣政策的意向。而歐元和英鎊也分別曾上1.2228美元及1.42美元水平，同創近三個月高位。後市方面，加元貼近1.2算兌1美元重要阻力位，但估計短期未必一攻而破，與英鎊比較，後者似乎有較大上升空間，前景可看高一線。

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