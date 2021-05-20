樓價高企，曾發生人命事故的凶宅成為置業人士福音。沙田第一城最新錄得1宗「三屍」凶宅成交，樓價低見362萬元，比市價折讓近4成。

市場消息指，沙田第一城2座低層戶，屬凶宅，實用面積327方呎，2房間隔，剛以362萬元連租約售出，呎價11,070元。新買家是一名趁低吸納的投資者，有機會「Full Pay」買入，單位現每月收租8,600元，按成交價計，租金回報率2.8厘。據土地註冊處資料，原業主2005年以128萬元買入單位，賬面仍獲利234萬元。

據了解，單位於2016年被揭發租客燒炭命案，死者為一對情侶。當日警員接報到場，證實有一對男女及一隻狗倒卧睡房內，並有一盆燒過的炭，經救護員檢驗證實全部已氣絕身亡，愛犬陪死。同年4月，單位獲三名來自印度的三兄弟以月租7,500元承租，低市價三成。他們在凶宅接受本報訪問時稱，知悉單位是凶宅，但住落無異樣。有代理曾指，該租客到凶宅睇樓時，業主也在場，租客要求小量沿有屋內家俬，包括死者在其中一間房間燒炭自殺的睡床，業主亦感到訝異，代理引述屋主當時反應，「唔係啩，張床死過人喎，都照瞓」，租客卻表明不介意，「I don’t care」。因全屋有齊家具，即場交租後即日入住凶宅。

被揭發「三屍」命案後，除了凶宅本身外，其同層及樓上樓下單位亦受到影響，有銀行網上估價系統顯示為「不適合」，意味銀行可能不提供按揭。撇除該宗凶宅，沙田第一城本月錄得30宗二手買賣，平均呎價17,228元。其中9座低層D室，實用面積327方呎，連租約以570萬元成交，呎價17,431元，若以此作參考，最新凶宅賣價比市價平足「2球」或36%。

中原地產侯惠良表示，市況持續向好，沙田第一城另一宗細戶成交29座中層C室，實用面積327方呎，2房間隔，日前以608萬元易手，呎價18,593元。原業主2018年以600萬元購入單位，持貨3年，賬面僅賺8萬元或僅1.3%離場，扣除代理佣金及釐印費等開支後，明賺實蝕。

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