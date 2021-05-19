非凡中國（8032）全資附屬非凡中國BVI以每股63.6元，配售李寧（2331）2.41%股份，完成配股後，非凡中國持有李寧股份權益降至10.87%，套現38.16億元。由於李寧股價由年初50元水平，至今已累升三成，早前更曾高見70元，市場一直憂慮主要股東或於高位配股，如今配股落實，市場反鬆咗一口氣，配股不明朗因素一掃而空。

李寧首季銷售強勁增長，反映品牌吸引力增強，尤其是對年輕消費者，可從各體育品牌喺內地天貓旗艦店嘅表現睇得見。估算天貓店銷售佔內地體育品牌總體線上銷售介乎30至40%；而今年4月底至5月初，內地天貓旗艦店嘅銷售表現，相對2020年同期，李寧旗下「中國李寧」品牌銷售按年大升419%，其次係安踏（2020）升46.3%、特步（1368）升29.3%。李寧品牌喺天貓店銷售增速遠超同業，電子商務虛擬店舖業務喺首季錄得約100%增長。

李寧首季零售銷售按年增逾80%，亦較2019年同期上升超過50%，高於市場預期。預期李寧強勁增長勢頭會持續至第二季，公司對全年銷售增長及毛利率指引有上調空間。首季李寧錄得如此佳績，主要因為成功推出中高端價格區間嘅產品、當紅明星代言效應、新疆棉花事件、以及4月推出一系列有影響力嘅營銷活動等。

不少大行已相繼調高李寧盈利預測及目標價，前景值得睇高一線。而恒指服務公司將於本周五作季度檢討，李寧作為內地體育品牌最大增長企業，有望喺今次季檢染藍，成為恒指成份股，屆時將會有追蹤恒指基金被動資金吸納，進一步推升股價。不妨於65元水平收集，首個目標價70元，中線目標78至80元，跌穿63元止蝕。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

古天后