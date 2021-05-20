早前施永青老闆談生育率一文震撼全港，著名財經專欄作家千頌C點名要求我評論，盛情難卻，就在本欄略談幾句吧。

首先，無論你如何不同意施老闆，也不得不承認他有帶動輿論的影響力，一篇文章足以鼓動全港討論，是真正的KOL。他的opinion，真的可以lead住所有人。

嬉笑怒罵的批評太多，多講無謂，只想提出兩點。

避孕工具不是只讓人類享受性愛快樂、逃避性愛結果那樣簡單。經濟學有一名為power of the pill的文獻，講的就是避孕藥的發明和普及如何解放女性，讓人類一半人口有多一點自主權，不一定要十幾廿歲就為人母，可以求學增值，可以建立事業，對男女平權有莫大貢獻，女性工時投入和生產力提升亦促進了經濟發展。為避孕工具算帳，這可觀的一筆不能不計。

更根本的問題，是生育不生育的決定，看得通透的始終是當事人。亞當史密所說的local situation，又或海耶克講的knowledge，意思就是實際情況只有自己最清楚，從財政預算的考量，到健康風險的顧慮，都是兩個人之間的事，身邊的三姑六婆只有一知半解，遠在天邊的政府更是一頭霧水。集體主義式的計劃，因而容易造成災難，後患無窮的一孩政策就是個好例子。個人主義，是自己過癮、懶理社會咁簡單。根據資訊作出個人選擇，減少家庭悲劇的出現，也是不容忽視的社會貢獻。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

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