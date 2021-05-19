【本報訊】歐美股、滙、債和商品市場周三劇烈震盪，市場胃納風險下降，資金泊入10年期美國國債避難。道指周三開市跌逾百點後，跌幅擴至逾500點，反映市場恐慌情緒的芝加哥期權交易所市場波幅指數（VIX） 曾抽升兩成至25.67，近一周最高。

金價上望1,890美元

紐約股市周三低開，本港晚上約10時，道指報33541點，跌518點；標指暫守4000點水平，曾跌60點；納指跌212點，報13085點。歐股亦急跌，英國、法國和德國股市的跌幅為1.55%至2.2%。

歐美金融市場動盪，受中國封殺加密貨幣的消息拖累外，投資者也擔心通脹過熱，恐防美國提前「收水」。

被視為無風險收益率的美國國債受捧，10年期美國國債孳息升至1.6693厘，美滙指數曾跌至89.688，為今年2月後最弱。現貨金挑戰1,890美元水平，現貨金價曾升逾1%至每盎斯1,888.96美元。國際油價向下，紐約期油曾跌逾4%至每桶62.91美元，因為美國原油庫存增加影響。

內地股市方面，滬深股市周三升跌互見，上證指數結束三連升，周三收報3510點，跌18點 ; 深證成指昨日升33點，報14484.45點，兩市成交額錄7,914.9億元人民幣。內地能源和地產股走勢偏軟，其中前日出現神秘晃動的深圳賽格大廈，持該廈部份物業的深賽格股價連跌三日，昨日最多跌7.58%至5.49元人民幣，為三個月最低。