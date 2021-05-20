「一切是虛無，但現實太枯燥」，今時今日社會繃緊，人們走進虛擬世界網絡遊戲，擁抱自己喜歡的世界觀，甚至自行創建規則，與同道中人「圍威喂」，在亂世之中進補精神食糧。

投資Facebook、Zoom、Impossible Foods等創新技術有一手的維港投資，早前卻不斷加碼競爭激烈的遊戲市場，似乎有違維港投資的習慣。但如果仔細觀察它的投資項目，就會發現其策略甚具針對性，並預測未來遊戲業界的變化。

日前公佈維港投資有份加碼入股美國遊戲公司Bad Robot Games。母公司Bad Robot由電影製作人 J.J. Abrams創立，並參與賣座電影《星空奇遇記》（Star Trek）及《星球大戰》（Star War）系列，足見創辦人設計宏大世界觀的功力深厚。事實上，成功的遊戲，製作人能力最重要，反映這項目中維港投資要人多於技術。

其他投資項目，包括手遊公司Scopley（製作《星空奇遇記》遊戲）、類似Twitch的遊戲精華短片平台 Medal.tv、遊戲創作平台ControlZee，以及遊戲數據上傳、集成及分析公司Genvid等，或可反映未來遊戲業界的「一條龍」服務：只要製作人有想法，就可利用Genvid或ControlZee等工具幫助設計遊戲，並在各大遊戲平台推出，精華片段在Medal.tv播放，吸引用戶加入遊玩。

遊戲界的未來，或許就如YouTube一樣，編寫難度下降，每一個人都可以設計遊戲，供同好欣賞品評，慢慢累積人氣，最終成為一個能自給自足的項目。

「一個人原來都可以盡興」，其他科網遊戲股近日「碌緊落山」，容許用戶建立自己遊戲的Roblox，自3月美國上市之來股價仍然硬淨，足以反映這個趨勢。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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