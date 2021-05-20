佛誕假期陪吓家人之外，也多了些思考時間。美國通脹猛、驚加息，為何美滙近期跌跌不休？這個困擾多日的問題，放假到商場逛逛，一下子就想通了。答案就是「睇死」美聯儲唔敢加息，但通脹又來勢洶洶，購買力大蒸發，美金自然先沽為敬了。

拜登在位，加稅搞基建、醫療、教育勢在必行，佢老人家拍心口話，年收入40萬美金以上的人先要加稅，但富人稅一蚊未收，窮人稅已水浸眼眉，這就是「通脹稅」。

由於炒美股關係，魏力近年follow不少美國投資分析師的twitter，近日佢哋不斷埋怨的就是加價，麵包又加幾多巴仙，香蕉又前所未有咁貴，真係「好黐線」！美國今年首4個月通脹2%，年率化計就是6%，幾耐未見過？再考慮到通脹每個月都在加速，究竟埋單係幾多？無人知，但諗起都驚。

到目前為止，美聯儲仍然月月買債放水，對目前通脹亦強調係「過渡性」，唔使驚。呢句話令我諗起2007年初入行做報館編輯，當年次按危機已見苗頭，但伯南克仍不斷話「情況大致受控」，唔使驚。結果？2008年大家知咩事。

後續會點？商品大漲小回，科網欲升乏力，「股市預示，滯脹將至」，上周文章已分享個人觀點，目前睇法不變。再下一步，就視乎美聯儲幾時發現自己「睇錯市」而調整政策，急急收水甚至加息，屆時個市就「真的GG了」。

魏力

www.facebook.com/2012jason

www.instagram.com/ngailik.stocks/

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略