新盤愈賣愈旺，其中信置（083）等發展的觀塘裕民坊凱滙5月迄今累售74伙單位，套現逾12億元，包括最新沽出兩伙三房單位，造價高見2,373萬元。

凱滙2期3座50樓F室，實用面積909方呎，屬三房一套連儲物房及洗手間戶型，新近以2,373萬元成交，呎價26,106元。另項目5座49樓L室，屬實用771方呎三房一套間隔，成交價為1,966萬元，呎價約2.55萬元。

另外同系的西貢133 Portofino，最新售出2伙分層戶，涉及4,900萬元。包括3座3樓B室，實用面積1,164方呎，成交價2,572萬元，呎價22,096元，單位屬三房套房連工人套房間隔，享西貢海景。以及2座3樓A室，實用面積1,076方呎，成交價2,328萬元，呎價21,636元，三房套房間隔。項目累售18伙，套現逾6.1億元。

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